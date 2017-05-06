Погода на 9 мая 2017 испортится: на майские праздники россиян ожидают снег и гололедицу

По сообщению Гидрометцентра РФ, погода в Центральной России начнёт меняться уже 7 мая.

Майские праздники в 2017 году: погода на 9 мая испортится - ожидается снег и гололедица

Резкое похолодание со снегом и дождем ожидается в московском регионе 8 и 9 мая. Толщина снежного покрова достигнет 10−20 сантиметров, возможна гололедица. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

"Днем 8 мая и ночью 9 мая в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской областях и на юге Ярославской области ожидаются сильные осадки: дождь, в Тверской, Смоленской, Московской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областях со снегом и установлением временного снежного покрова толщиной 10−20 сантиметров", — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Также ужшкммт отмечается, что ожидается сильный ветер с порывами 15−20 метров в секунду. В северной части Центральной России при понижении температуры воздуха ниже нуля градусов ночью 8 и 9 мая прогнозируется образование гололедицы.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 мая, температура воздуха в Москве и области опустится ниже нуля градусов. Синоптики отметили, что погода в столичном регионе ухудшится из-за традиционного для этого периода черемухового похолодания.