Президент России Владимир Путин заявил, что Россия может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр.

Россия может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту, автору "Официальной истории Олимпийских игр и МОК" Дэвиду Миллеру.

Отвечая на вопрос Миллера о том, возможна ли подача заявки Москвы на Олимпиаду 2028 года, Путин сказал, что в данном случае правильнее было бы говорить о России в целом, а не об одной только Москве.

- Помимо столицы в нашей стране есть и другие ужшкммт города, которые потенциально могли бы принять летнюю Олимпиаду. Это, конечно, Сочи, но, кроме того, Санкт-Петербург и, возможно, Казань. Мы пока не делаем никаких конкретных заявлений. Но в 2014 году наша страна успешно провела зимнюю Олимпиаду, и я не исключаю возможности того, что Россия может принять участие в подаче заявок на право провести еще одну Олимпиаду", — приводит слова президента РФ Associated Press.

По словам Путина, Россия всегда была остается одной из ведущих спортивных держав в мире.

- Наши атлеты показывают отличные результаты на международных соревнованиях, устанавливают новые рекорды и завоёвывают золотые медали… Знаете, я всегда был против того, чтобы рассматривать спорт в социальном и политическом контексте. Спорт — отдельный и уникальный вид человеческой деятельности, действующий по своим правилам и принципам. Он никак не связан с политической повесткой дня и не должен быть с нею связан. Когда политика вторгается в спорт, творится несправедливость, как, например, в случае с российскими паралимпийцами, которым запретили участвовать в международных соревнованиях, хотя у них было на это право, как и у всех остальных», - отметил глава государства.

Историк олимпийского движения не обошёл вниманием актуальный и болезненный для России вопрос о допинге. В свою очередь Владимир Путин заверил, что «все позитивные процессы, начатые с целью реформы антидопинговых структур страны, необратимы».

Президент России назвал неприемлемыми доказанные случаи употребления допинга российскими спортсменами и пообещал «сделать всё возможное, чтобы организовать эффективную и плодотворную работу» с российскими партнёрами, «включая WADA и МОК».

«Повторю то, что мы заявляли всегда: в России никогда не было и, надеюсь, не будет поддерживаемой государством допинговой системы. Напротив, мы будем бороться с допингом», — пообещал Владимир Путин в интервью Дэвиду Миллеру.

Ранее сообщалось, что правительство России поддержит идею проведения Олимпиады-2028 в Санкт-Петербурге.