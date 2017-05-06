Отключение горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК можно найти в Сети. Профилактические и ремонтные работы будет проведены веерно, и прекратятся в конце августа.

График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу можно найти на сайте МОЭК: когда и на сколько будут отключать воду

С 10 мая в жилых домах Москвы начнется профилактическое отключение горячей воды. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа, а продолжительность ремонтных работ не должна превышать 10 дней.

На официальном сайте МОЭК можно будет найти улицу ужшкммт и узнать дату, когда в доме не будет действовать подача горячей воды. Отключения затронут не только жилые дома, но и все детские сады, школы, городские больницы, офисные здания и другие.

По общим данным отключение пройдет в 71 тысячи зданий из них 33 тысячи жилые помещения. Таким образом, все коммунальные службы смогут провести подготовительные работы к будущему отопительному сезону, а горожане неплохо сэкономить на подогреве воды.

Отключение горячей воды в Москве в 2017 году: что делать?

Вариантов обойтись без горячей воды масса даже у тех, кто не сможет купить водонагреватели в городскую квартиру, пишет "РГ".

В Москве при спортклубах и ФОКах работают 252 небольшие бани и сауны. Кроме того, есть еще 42 бани с общими залами. С некоторыми из них столичные власти заключили договоры, по которым отдельным категориям горожан дают льготы.

Воспользоваться ими можно в Северном округе по адресам: Дубнинская, 6, Большая Академическая, 13А, 4-й Вятский переулок, 10. В ВАО льготные тарифы действуют в банях на проспекте Буденного, 33, и 6-й Парковой, 21. К услугам льготников также бани на 2-й Вольской, 26 (ЮВАО), Можайском шоссе, 23, к. 3 (ЗАО), и на улице Фабрициуса, 41 (СЗАО).

Так, один поход в баню на 4-м Вятском переулке обойдется обычному посетителю в 1 тыс. руб., а льготнику - вдвое дешевле. Отдельно можно приобрести веники за 200-250 руб., мыло за 60 руб. Льготникам (пенсионерам, ветеранам труда, инвалидам, участникам ВОВ) выдаются персональные талоны, они оформляются в социальных службах.