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YouTube ВИДЕО из малайзийского самолета во время сильной турбулентности, попало в Сеть

Опубликовано 06.05.17 13:35 YouTube ВИДЕО из малайзийского самолета во время сильной турбулентности, попало в Сеть

Видео инцидента, в результате которого пять человек получили травмы, опубликовано на Ютуб.

Самолет авиакомпании AirAsia X, выполняющий рейс D7377 из Тайбэя в Куала-Лумпур, попал в зону сильной турбулентности. Борт, на котором находилось около 300 человек, неожиданно стало бросать из стороны в сторону примерно в середине полета, в результате чего получили травмы пять пассажиров.

На видеохостинге YouTube опубликовано видео из салона лайнеры в момент инцидента. На кадрах записи видно, как один из бортпроводников всеми силами пытается удержаться ужшкммт на полу, вокруг разбросаны контейнеры с едой, а за кадром слышны крики и плач.

YouTube ВИДЕО: малайзийский самолет провалился в воздушную яму

Отметим, что в итоге борт смог благополучно приземлиться, а в аэропорту пяти пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 1 мая аналогичный инцидент произошел и с российским Boeing, летевшим в Бангкок. В результате этого ЧП пострадали 27 человек, в том числе 24 россиянина, несколько из них до сих пор остаются в таиландских больницах. Проверку случившегося проводит Следственный комитет РФ.
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