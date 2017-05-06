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ФСБ раскрыл причину инцидента с катером Украины в Крыму

Опубликовано 06.05.17 12:14 ФСБ раскрыл причину инцидента с катером Украины в Крыму

Ранее украинское Мининфраструктуры сообщило, что российский корабль предпринял попытку захватить украинский спасательный катер у Скадовска в Черном море.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) по республике Крым установила, что украинский спасательный катер, который остановили у берегов Крыма пограничники РФ, наблюдал за техническими судами России и вел фото- и видеосъемку.

«На пульт дежурного службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ России по республике Крым поступила информация о том, что к государственной границе РФ приблизился поисково-спасательный катер (флаг Украина), экипаж которого производит фото и видеосъемку российских судов», — сказано в сообщении ведомства.

По данным Росбалта, в ужшкммт район для обеспечения безопасности экипажей российских землесосных снарядов был отправлен сторожевой катер крымского Погрануправления. Командир катера по радиосвязи уведомил капитана украинского судна, что дальнейшее движение указанным курсом приведет к нарушению российских границ.

В свою очередь капитан ответил, что в чужие воды не заходит, находясь в территориальных водах Украины, и уже уходит курсом на порт Скадовск.

При этом в ведомстве заявили, что чужой катер принудительно не останавливали, а пограничники не применяли оружие.

Напомним, ранее украинское Мининфраструктуры сообщило, что российский корабль предпринял попытку захватить украинский спасательный катер у Скадовска в Черном море.
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