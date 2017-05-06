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Курс доллара и евро на сегодня, 6 мая 2017: ЦБ резко повысил курс валют

Опубликовано 06.05.17 11:49 Курс доллара и евро на сегодня, 6 мая 2017: ЦБ резко повысил курс валют

Курс валют на сегодня, 6 мая 2017: ЦБ РФ резко поднял курсы доллара и евро на сегодня, 6 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 6 мая 2017, ЦБ РФ

Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, с 6 мая 2017 года повышен до 64,2398 рубля, то есть сразу на 1,51 руб. Курс доллара также поднялся на 97 копеек и составил  58,54 рубля.

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Существенно расти впервые за несколько месяцев европейская валюта стала с 3 февраля. Регулятор связал повышение официального курса европейской и американской валюты с резким снижением ужшкммт цен на нефть. Так, 5 мая стоимость барреля Brent на бирже ICE упала на 3,5% - до $46,65. 

Повышение официального курса валют стало неприятным сюрпризом для граждан России, которые планировали провести свой отпуск за рубежом. Ведь, если они не купили валюту, когда им рекомендовали сделать это эксперты, то теперь туристам придется опустошить кошелки на обменный курс. При этом эксперты прогнозируют дальнейшее повышение доллара и евро по отношению к рублю. Этого же мнения придерживаются и чиновники.
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