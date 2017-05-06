Bild обвинил Россию в массированной кибератаке на штаб Макрона

В результате кибератаки сайт WikiLeaks выложил в сеть «в общей сложности 9 гигабайт данных», которые имеют отношение к деятельности команды Макрона.

Предвыборный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подвергся массированной хакерской атаке, сообщает RT со ссылкой Bild.

«Мы стали жертвами массированной и скоординированной хакерской операции», — заявили в предвыборном штабе кандидата в президенты Франции.

В результате кибератаки сайт WikiLeaks выложил в сеть «в общей сложности 9 гигабайт данных», которые имеют отношение к деятельности команды Макрона.

Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции рекомендовала национальным СМИ отказаться от публикации информации, содержащейся ужшкммт в утечке данных из предвыборного штаба Эмманюэля Макрона, опубликованной Wikileaks.

Recommandation aux médias suite à l'attaque informatique dont a été victime l'équipe de campagne de @EmmanuelMacron pic.twitter.com/LaLA1hgXYk — CNCCEP (@cnccep) 5 мая 2017 г.

Тем временем немецкое издание увидело российкий след в этой кибратаке так как происшествие сильно напомнило случай на президентских выборах в США. «Происшествие сильно напоминает президентские выборы в США. Тогда, незадолго до выборов, WikiLeaks также опубликовал электронные письма кандидата Хиллари Клинтон, — пишет Bild. — Сегодня американские спецслужбы убеждены, что за атакой стояла Россия. Цель — подорвать демократический процесс в США, помешать Клинтон и помочь выиграть Трампу».

«Хочет ли Россия привести Ле Пен к власти во Франции? И у путинской России есть все на то причины, чтобы поддерживать Ле Пен, — констатирует немецкое издание. — В случае своей победы она обещает в кратчайшие сроки провести референдум о выходе Франции из состава ЕС, признать аннексированный украинский полуостров Крым российским и положить конец санкциям Евросоюза против Кремля».