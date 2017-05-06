Toyota Land Cruiser разогнался до рекордных 370 км/час

2000-сильный автомобиль стал самым быстрым внедорожником в мире.

Специально подготовленный внедорожник Toyota Land Cruiser установил рекорд мира разогнавшись до отметки 370 км/ч. Рекорд был поставлен на четырёхкилометровой взлётной полосе в калифорнийском Мохаве.

Установленный рекорд почти на 31 километр в час быстрее предыдущего, установленного Mercedes-Benz GLK с битурбо мотором V12, который был построен ателье Brabus.

За рулем автомобиля находился бывший гонщик «Тойоты» в серии NASCAR Карл Эдвардс. Для заезда была подготовлена четырехкилометровая взлетная полоса: пилоту нужно было уложиться ужшкммт в 2,5 километра для разгона, чтобы оставшейся дистанции хватило на безопасное торможение.

Под капотом «заряженного» Toyota Land Cruiser установлен 2000-сильный мотор, и этот автомобиль впервые показали на выставке SEMA в прошлом году. Стоит отметит, что несмотря на рекорд мира, представители Книги рекордов Гиннесса не стали вносить запись, заявив что внедорожник не является серийным.

Тем не менее официальный рекорд скорости по-прежнему закреплен за «Брабусом». По словам представителей марки, в Книге рекордов Гиннесса отказались включать автомобиль в категорию «внедорожники». Кроме того, самый быстрый «Брабус» можно купить, а этот «Лэнд Крузер» является единичным проектом.