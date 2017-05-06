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Росавиация может ввести новые ограничения на чартеры в Турцию: оно коснется 1 млн туров

Опубликовано 06.05.17 10:45 Росавиация может ввести новые ограничения на чартеры в Турцию: оно коснется 1 млн туров

Новое ограничение чартерных рейсов из России в Турцию было оглашено спустя два дня после встречи в Сочи президентов России и Турции, на которой они договорились о снятии почти всех ограничений в торговле.

Росавиация может ограничить отдельные чартерные рейсы в Турцию. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник на авиационном рынке.

Так, согласно телеграмме, разосланной ведомством российским перевозчикам, речь идет о чартерах из Москвы в Анталью. По словам собеседника газеты, текст этой телеграммы нивелирует текст предыдущей, в которой речь шла о запрете чартерных рейсов во все турецкие ужшкммт аэропорты.

Стоит отметить, что новое ограничение чартерных рейсов из России в Турцию, которое может затронуть до миллиона туров проданных на нынешнее лето, было оглашено спустя два дня после встречи в Сочи президентов России и Турции, на которой они договорились о снятии почти всех ограничений в торговле. Кроме того, российский вице-премьер Аркадий Дворкович в среду заявил о том, что Росавиация отзовет предупреждение о возможном ограничении всех чартерных рейсов в Турцию.

При этом, если подобные меры примут, это будет равносильно полному запрету чартерных рейсов в Турцию из российской столицы, поскольку именно аэропорт Антальи принимает до 80% организованных туристов из России.

В тоже время по словам другого источника издания, крупные туроператоры готовы к такому развитию событий: многие из них перевели чартеры в статус регулярных рейсов. В Росавиации никаких комментариев изданию не дали.

По словам экспертов, к настоящему моменту на лето в Турцию забронировано уже около 1 млн туров из России. По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), на эту страну приходится 30-50% туристических запросов на летний сезон.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе пояснила, что сейчас продажи туров ведутся в плановом режиме, так как заявления Росавиации пока носили только предупредительный характер.
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