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Захарченко высмеяли за рассказ о «прошедшей Рейкьявик» прабабушке

Опубликовано 06.05.17 10:11 Захарченко высмеяли за рассказ о «прошедшей Рейкьявик» прабабушке

Главу ДНР обвинили в не знании истории и географии.

Глава Донецкой народной республики (ДНР) в ходе брифинга удивил пользователей соцсетей рассказом о своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну (1941-1945). По словам Захарченко, его прабабушка прошла через все ужасы «Бухенвальда, Освенцима и Рейкьявика».

«Моя прабабушка в 41-м попала в плен, прошла Бухенвальд, Освенцим, Рейкьявик. В Рейкьявике была освобождена американцами, потом еще 15 лет сидела в Сибири», - заявил Захарченко на брифинге.

В результате пользователи Сети высмеяли Захарченко за незнание истории и географии. Ведь Рейкьявик - столица Исландии, объявившей себя нейтральной во время Второй ужшкммт мировой войны и там не было никакие концлагерей. Скорее всего речь идет о простой оговорке.

Другие пользователи Сети пытались понять, что же имел в виду глава ДНР. В итоге некоторые предположили, что прабабушка угодила в «Равенсбрюк», концлагерь нацистов для женщин в 90 км от Берлина, который, к слову говоря, освобождали советские войска.
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