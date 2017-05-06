Стивену Сигалу запретили въезд на Украину на пять лет.

Служба безопасности Украины (СБУ) на пять лет запретила известному актеру Стивену Сигалу въезжать на территорию Украины, сообщают РИА Новости.

Как отмечается, решение о запрете въезда на Украину принимается в случае, если есть достаточно информации «о факте совершения общественно опасного деяния» человеком. В СБУ руководствовались двумя местными законами страны: "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "Об основах национальной безопасности Украины".

Ранее Стивен Сигал попал в базу данных украинского экстремистского ужшкммт сайта «Миротворец».

В свою очередь американский актер и мастер боевых искусств с иронией воспринял решение СБУ, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя актера.

"Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список", - привела она слова Сигала, пояснив, что актер имеет седьмой дан по айкидо.