 
TOP 10

1 Минобороны опубликовало архивные документы о зверствах фашистов

2 Захарченко высмеяли за рассказ о «прошедшей Рейкьявик» прабабушке (ВИДЕО)

3 Решение Украины не пускать к себе Стивена Сигала рассмешило актера

4 Американское телевидение отказалось транслировать рекламу об успехах Трампа

5 В Москве жестоко избили чемпиона Европы по дзюдо

6 Капитан Навальный: шоу оппозиционера в пиратской повязке насмешило соцсети (ВИДЕО)

7 В первом матче ЧМ Россия обыграла Швецию по буллитам (ВИДЕО)

8 Путин пообещал привлечь Генпрокуратуру и МВД к проблеме нарушения прав геев на Северном Кавказе

9 Итальянский телеведущий: Украина проиграет «Евровидение», как проиграла Крым

10 СМИ: туристка засняла "пропавшее" Лох-несское чудовище (ФОТО)

Новости наших партнеров

Решение Украины не пускать к себе Стивена Сигала рассмешило актера

Опубликовано 06.05.17 09:50 Решение Украины не пускать к себе Стивена Сигала рассмешило актера

Стивену Сигалу запретили въезд на Украину на пять лет.

Служба безопасности Украины (СБУ) на пять лет запретила известному актеру Стивену Сигалу въезжать на территорию Украины, сообщают РИА Новости.

Как отмечается, решение о запрете въезда на Украину принимается в случае, если есть достаточно информации «о факте совершения общественно опасного деяния» человеком. В СБУ руководствовались двумя местными законами страны: "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "Об основах национальной безопасности Украины".

Ранее Стивен Сигал попал в базу данных украинского экстремистского ужшкммт сайта «Миротворец».

В свою очередь американский актер и мастер боевых искусств с иронией воспринял решение СБУ, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя актера.

"Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список", - привела она слова Сигала, пояснив, что актер имеет седьмой дан по айкидо. 
Другие материалы по этой теме

СМИ: Стивен Сигал и Рой Джонс станут лицами антиалкогольной кампании в России

Украина записала миллиардера Дональда Трампа в "агенты Кремля"

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга