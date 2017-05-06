Гороскоп на сегодня, 6 мая 2017, все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака: что приготовили звезды 6 мая 2017.

Гороскоп на сегодня, Овен

Овну в этот день нужно беречь себя и позаботиться о своем здоровье. Возможны непредвиденные ситуации, выбраться из которых помогут лишь влиятельные люди. Рекомендуется не пробовать экзотические блюда, а в любви - не делать из "мухи слона" и не драматизировать отношения с новым возлюбленным.

Гороскоп на сегодня, Телец

Астрологи советуют Тельцу быть менее мнительным в кругу друзей, которые прекрасно ужшкммт вас знают и понимают, поэтому не стройте из себя загадочную личность. День подходит для того, чтобы сесть на диету и заняться спортом, особенно, если есть проблемы с желудком и лишними килограммами. С финансовыми подсчетами Тельцу нужно быть внимательнее, чтобы не оказаться в минусах.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Сегодня Близнецам не нужно лезть в те дела, в которых они мало разбираются. Звезды не рекомендуют устраивать разборки с человеком, который даже слова вашего е достоит. Помните поговорку: "Овчинка выделки не стоит".

Гороскоп на сегодня, Рак

Раку стоит стать более раскованным и рискованным, чтобы добиться достижений в карьере. Оригинальные проекты реализуйте с задором и огоньком, тогда они дадут результат. Творческая фантазия поможет Раку наладить отношения с любимым человеком. Вы придумаете нечто такое, что избранник потеряет дар речи.

Гороскоп на сегодня, Лев

Представителям этого знака следует заняться личной жизнью и большую часть времени посвятить избраннику. Умерьте ревность и вспышки гнева, тогда отношения станут крепче и разнообразнее. В финансовой сфере возможны потери, кризисные ситуации и обманы. Если Лев решит резко сменить работу, то не стоит сомневаться в своих намерениях.

Гороскоп на сегодня, Дева

Деве рекомендуется внимательно отнестись к своему здоровью, тем более, что хорошее самочувствие пригодится для трудовых подвигов и достижения целей. Начальство обязательно заметит рвение и ответственность, поэтому наградит ее по заслугам. Отличный день для приготовления нового блюда, домашних дел и активной работы на участке.

Гороскоп на сегодня, Весы

Весам следует научиться говорить "нет", даже если сердце подсказывает другое. Богатый потенциал может пригодиться в работе и в личной жизни – учтите это. Возможны нечеты в важных документах, срочная поездка за город и вынужденный отказ от запланированного отпуска. Только терпение поможет Весам все легко и быстро преодолеть.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Скорпиону лучше не подчинять своей воле любимого человека. Будьте лояльнее и мягче, тогда отношения укрепятся. В коллективе вам тоже предстоит идти на уступки, чтобы исключить конфликт и серьезный разговор с шефом. Авторитет Скорпиона в кругу друзей заметно возрастет после одного благородного поступка.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Стрельцу следует усмирить приступы ревности к избраннику, тем более, что вы сами далеко не ангел во плоти. День подходит для отдыха на природе, работы на огороде и дальнего путешествия. Вечером Стрельцу сообщат известие, касающееся новой и престижной работы. Соглашайтесь и не раздумывайте.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Козерогу следует чаще заглядывать в будущее, чтобы составить четкий план действий. Найдите единомышленников в работе, личном бизнесе и в карьере. Избранник удивит Козерога не только смелым поступком, но и дорогим подарком. Если будете легкими на подъем, то все успеете, преодолеете и добьетесь невероятный высот.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Водолея ждет трудный день. Возможно, вам предстоит разрыв в отношениях с избранником, а так же срочная командировка за границу. Вы будете метаться между "двух огней", что приведет к усталости и депрессии. Для достижения успеха в профессиональной сфере, Водолею следует искать нужных людей и налаживать выгодные связи.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Рыбам не рекомендуется жить эмоциями, а не закрываться от всего мира завесой таинственности. Будьте честны с собой и с теми, кто вам полностью доверяет. Не лишним будет посетить храм, заняться духовными практиками и пообщаться с людьми старшего поколения. В финансовом смысле день неудачный, поэтому Рыбам нужно быть практичными и экономными.