Курс доллара на сегодня, 6 мая 2017: прогноз экспертов - рубль имеет шансы на восстановление

Курс валют на сегодня, 6 мая 2017: ЦБ РФ резко поднял курсы доллара и евро на сегодня, 6 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 6 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 6 мая 2017 вырос на 97 копеек и составил 58,54 рубля, курс евро на сегодня взлетел сразу на 1,51 рубля - до 64,24 рубля.

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Аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова напоминает, что рубль в минувшую пятницу достигал полуторамесячного максимума: пара рубль-доллар подскакивала до уровня 58,76, откатившись к концу торгового дня, хотя полностью рубль так и не ужшкммт смог восстановить потери, понесенные в течение недели.

По словам эксперта, в последнее время рубль снова стал чутко реагировать на котировки нефти. При этом в начале следующей неделе нефти может локально помочь недавнее заявление министра энергетики Саудовской Аравии о том, что среди стран-участниц глобального пакта по сокращению нефтедобычи растет уверенность в необходимости его продления для достижения баланса спроса и предложения на мировом рынке.

"Это значит, что рубль в начале следующей рабочей недели будет отыгрывать ее рост и нацелится на снижение в район уровня 57,40. Хотя на более внушительное укрепление пока рассчитывать не приходится", - заявила Рогова.

Также пара рубль-доллар может отреагировать на американскую статистику и комментарии представителей ФРС США.

"Если они сохранят позитивный настрой по доллару, то, как минимум, снижение пары уровнем 57,40 – 57,00 и ограничится", - добавила она.