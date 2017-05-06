Путин пообещал привлечь Генпрокуратуру и МВД к проблеме нарушения прав геев на Северном Кавказе

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о притеснении геев.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой пообещал попросить генпрокурора и главу МВД РФ оказать содействие в проверке ситуации с нарушением прав геев на Северном Кавказе. Об этом сообщает NEWSru.com со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств в регионе, однако никаких официальных заявлений ужшкммт об их притеснениях до сих пор не поступало.

"Руководство и правоохранительные органы Чеченской республики готовы тесно взаимодействовать с уполномоченным по правам человека при президенте Татьяной Москальковой, Генеральной прокуратурой, МВД и другими правоохранительными органами в проверке сообщений СМИ о якобы имевшем место преследовании лиц нетрадиционной ориентации", - заявил Кадыров.

Напомним, "Новая газета" опубликовала ряд статьей, в которых говорилось о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации. Затем издание сообщило о якобы действующей в Аргуне секретной тюрьме для геев. По данным газеты, их подвергают пыткам и другим видам жестокого обращения, вынуждая раскрыть информацию о других известных им представителях ЛГБТ-сообщества.

В результате эти статьи вызвали острую критику местных властей, заявивших, что в республике нет гомосексуалов и, соответственно, их не могут преследовать. 19 апреля на встрече с Владимиром Путиным глава Чечни Рамзан Кадыров пожаловался главе государства на "провокационные статьи" в прессе, в которых сообщалось о задержаниях и убийствах людей в Чечне. О каких именно статьях идет речь, Кадыров не уточнил.

При этом сама Москалькова усомнилась в правдивости информации о преследовании геев в Чечне. Она высказала мнение, что сообщения в прессе на эту тему - "ложные доносы" и "провокация". По словам Москальковой, она направляла запросы в Следственный комитет РФ, МВД РФ и прокуратуру Чечни о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в республике. Во всех ведомствах ей сообщили, что случаев пропажи людей и обращений к ним по этому поводу не было.