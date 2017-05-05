"Всем понравилось": певица "без трусов" оправдалась за "голое" платье на детском турнире

Свой наряд украинка решила продать с молотка.

Украинская певица Лора Суперфин, возмутившая Сеть почти "голым" нарядом во время выступления на детском турнире в Нежине заявила, что ее сценический образ в тот день был в рамках приличия.

"Поверьте, все было в рамках приличия! Я исполнила три песни, в том числе "Чужих дітей не буває". Всем мое выступление понравилось", - убеждена певица.

Она также добавила, что всего для ее шоу "Лететь" было сшито три наряда, которые ужшкммт символизировали женщину в разных жизненных ипостасях. "Красное платье с накидкой – птицу феникс, синее – птицу счастья, а черный комбинезон – Одиллию, черного лебедя. Причем ничего непристойного в нарядах нет", - убеждена артистка.

Исполнительница также утверждает, что вовсе не хотела такой дурной славы на просторах сети, потому теперь вынуждена пить успокоительное из-за регулярных упреков пользователей. Она рассказала о том, что скандальный наряд она немедленно продаст с молотка, дабы он больше не доставлял ей неприятностей. «Комбинезон, который получил в сети такую широкую известность, я решила выставить на аукцион, а все вырученные средства направить на благотворительность. Так будет правильно», - рассказала певица.

Также она отметила, что на самом деле не видит в своем наряде ничего развратного, а те фото, которые были сделаны в спортзале якобы были сделаны с неудачного ракурса, а также отретушированы «народными умельцами», дабы «очернить ее честное имя».