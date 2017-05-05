Компания ColleMassari владеет двумя винодельческими хозяйствами в Тоскане.

Итальянская винодельческая компания ColleMassari решила выпустить на российском рынке вино под брендом Dimon. Совладелец компании Мария Ирис уже подала заявку на регистрацию в Роспатент. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на агентство «Москва».

По словам президента Первой патентной компании Анатолия Аронова, между регистрацией бренда и выпуском вина может пройти несколько лет. «Тем не менее вино такой знаменитой винодельческой компании, которая ужшкммт известна такими винами, как ColleMassari и Grattamacco, будет безусловно популярно в России. Хотя, возможно, вино будет выходить эксклюзивной коллекцией, для подарков, в том числе и руководству страны», — сказал эксперт.

При этом в интервью РБК коммерческий директор итальянской винодельческой компании ColleMassari Мартен Лееревельд опроверг данную информацию.

«Это похоже на фейковую новость. Мы не понимаем, почему в этих сообщениях упоминается ColleMassari. У нас нет вина, которое называется Dimon. Мы не планируем его производить и не подавали заявку на его регистрацию в России», — заявил он.

Также дистрибьютор вин хозяйства ColleMassari в России, коим является компания «АСТ Интернэшнл» назвал данные слухи "глупостями" и отказались от дальнейших комментариев.

ColleMassari — компания из итальянской области Тоскана. В этом же регионе Италии базируется винодельня Fattoria della Aiola, которая фигурировала в расследовании ФБК Алексея Навального «Он вам не Димон». В расследовании утверждали, что кипрский офшор Furcina Ltd, принадлежащий члену совета директоров Газпромбанка однокурснику Медведева Илье Елисееву, в июне 2012 года за $9,9 млн приобрел 100% итальянской компании Fattoria Della Aiola S.r.l., которой принадлежит одноименное винодельческое хозяйство.