Билеты на «Евровидение» в Киеве распродают со скидкой 80%

Ранее организаторы Евровидения сообщили, что билеты на финал конкурса распроданы.

На Украине начали продавать билеты на музыкальный конкурс «Евровидение» со скидкой 80%. Речь идет только о первом полуфинале, который пройдет в Киеве 9 мая, пишет "Аргументы недели" со ссылкой на Concert.ua.

Так, по данным портала, билет на первый полуфинал можно купить за 499 грн ($19), за исключением VIP-сектора.

Ранее организаторы "Евровидения-2017" заявили о том, что был продан последний билет на финал международного конкурса .Последние билеты в фан-зону были проданы буквально ужшкммт за считаные часы, однако желающие по-прежнему могут приобрести билеты на полуфиналы, которые пройдут 9 и 11 мая, а также на генеральные репетиции обоих мероприятий.

Напомним, в конце апреля вскрылся неприятный инцидент: двум тысячам зрителей продали билеты на несуществующие места. Прошлогодняя победительница конкурса – украинская исполнительница Джамала – будет выступать в перерывах между исполнениями конкурсантов. Ее гонорар составит почти миллион украинских гривен - 985,5 тыс. гривен (около 37 тыс. долларов или более 2 млн рублей).