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Хоккей, Швеция - Россия: обзор матча от 05.05.2017, видео голов, счет, результат матча ЧМ 2017 (ВИДЕО)

Опубликовано 05.05.17 19:16 Хоккей, Швеция - Россия: обзор матча от 05.05.2017, видео голов, счет, результат матча ЧМ 2017 (ВИДЕО)

5 мая в стартовом мачте чемпионата мира по хоккею 2017 сборная России обыграла команду Швеции со счетом 2:1.

В рамках стартовавшего чемпионата мира по хоккею 2017 в Германии встречались между собой фавориты группы А сборные Швеции и России. Матч, состоявшийся 5 мая на льду "Ланксесс-Арена" в Кёльне, завершился победой россиян в серии полематчевых буллитов со счетом 2:1.

Швеция - Россия: обзор матча ЧМ 2017

Счет в матче  на 15-й минуте открыли хоккеисты тре-крунер. После броска Кучерова шведы быстро перешли в нашу зону. Виктор Раск поборолся у борта за шайбу и сделал передачу на Линдхольма, который находился ужшкммт прямо перед воротами. Шведский форвард с такой убойной позиции не промахнулся.

Россияне отыгрались в начале третьего периода. На 44-й минуте Проворов из-за ворот выдал передачу на пятачок Сергею Андронову, и тот распечатал ворота Фаста.

Победителя противостояния пришлось выявлять сначала в овертайме, а затем в серии послематчевых буллитов, где наши хоккеисты были более удачливыми. Победную шайбу забросил Артемий Панарин. 

Хоккей, Швеция - Россия. Счет 1:2. ВИДЕО голов
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