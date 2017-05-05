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В Турции погибла российская туристка

Опубликовано 05.05.17 19:04 В Турции погибла российская туристка

В настоящий момент выясняются детали происшедшего.

Генеральное консульство в Анталье подтвердило гибель российской туристки Анастасии Захаровой, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление консула Алексея Шиванова.

«В районе горы Бабадаг в курортном городе Фетхие, где парашютисты совершают прыжки, погибла российская гражданка Анастасия Захарова 1986 года рождения», — рассказал Шиванов.

Он также добавил, что девушка погибла при прыжке с парашютом, потеряв управление. Инцидент произошел на курорте на юго-западе Турции. В настоящий момент выясняются детали происшедшего. Генконсульство онтактирует с местными властям.

"В случае обращения ужшкммт родственников мы можем выдать свидетельство о смерти и посодействовать отправке тела в Россию. Это стандартная процедура. Пока никто к нам по этому поводу не обращался", — сказал Шиванов.

Напомним, ранее о гибели 26-летней россиянки сообщили турецкие СМИ. По предварительным данным, у нее запутались стропы парашюта, а запасной парашют не раскрылся. Она упала в море с 40-метровой высоты. Вызванные на место происшествия медики доставили ее в больницу, однако спасти ее не смогли. Прокуратура Фетхие начала расследование инцидента.
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