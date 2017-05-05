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Россия ввела погранконтроль для въезжающих из Белоруссии

Опубликовано 05.05.17 17:56 Россия ввела погранконтроль для въезжающих из Белоруссии

Россия переведет все авиарейсы с Белоруссией в международные терминалы.

Все рейсы между Россией и Белоруссией с 15 мая 2017 года будут переведены в международные сектора российских аэропортов. Пассажиры, которые не являются гражданами этих двух стран, будут проходить пограничный контроль. Об этом РИА Новости заявил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

Он подчеркнул, что "пограничный контроль граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, следующих этими рейсами, осуществляться не будет". Они по-прежнему смогут пересекать границу по внутренним паспортам. Единственным изменением для ужшкммт них будет обязанность сохранять посадочный талон. Его нужно будет предъявлять по прибытии в Россию. Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут.

В Минске, в свою очередь, заявили, что не собираются вводить пограничный контроль на авиарейсах между Белоруссией и Россией.

Пограничный контроль вводится для пассажиров, не являющихся гражданами этих двух стран, прилетающих в Россию из Белоруссии. Это связано с тем, что с 12 февраля Минск ввел в действие пятидневный безвизовый режим для въезда граждан из 80 стран.

Российская сторона сочла безвизовый режим Белоруссии с 80 странами потенциальной угрозой: так в страну могут через Белоруссию попасть опасные граждане, в том числе преступники, террористы и нелегальные беженцы.

Также ранее ФСБ РФ установило пограничную зону в Псковской, Смоленской и Брянской областях. В Минске это вызвало негативную реакцию.
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