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ФОТО сына Порошенко в футболке с надписью Russia спровоцировало скандал

Опубликовано 05.05.17 16:27 ФОТО сына Порошенко в футболке с надписью Russia спровоцировало скандал

Михаил Порошенко позирует в кадре вместе со своими друзьями.

В украинской блогосфере разгорелся скандал после того, как один из украинских журналистов опубликовал в Facebook фотографию, на которой запечатлен младший сын президента Украины Михаил Порошенко в футболке с национальным российским триколором и надписью Russia. На снимке он позирует вместе со своими друзьями. Фотосессия прошла в британском Concord College, где учатся дети Порошенко.

Пользователи Сети устроили бурное обсуждение увиденного. Одни указали на то, что на ужшкммт снимке не видно буквы U и предположили, что речь идёт о форменной футболке RSSIA (Russian Summer School of Institutional Analytics, Российская летняя школа институционного анализа).

Другие предположили, что Порошенко-младший мог взять толстовку у своего друга Сергея Кизиева, сына бизнесмена из Новосибирска, пишет Life.

Фото: соцсети
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