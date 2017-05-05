Хоккей, Швеция - Россия 5 мая 2017: онлайн трансляция ЧМ 2017, где смотреть, прогноз (ВИДЕО)

5 мая стартует чемпионат мира по хоккею 2017. Подробности предстоящего матча ЧМ 2017 Швеция - Россия, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре Topnews.

На стадионе "Ланксесс-Арена" в Кёльне принимает 5 мая 2017 года матч между сборными России и Швеции в рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 2017 года. Начало в 17:15 мск.

Швеция - Россия 5 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча Швеция - Россия 5 мая 2017 покажет "Первый канал", а следить за ходом поединка в режиме онлайн можно будет на его сайте. Начало в 17:15 мск.

Швеция - Россия, хоккей. Прямая трансляция 5 мая 2017. Смотреть онлайн. ВИДЕО

Швеция - Россия 5 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор примерно одинаково ужшкммт оценивают шансы сборных на победу в этом поединке. Ставки на успех России принимаются в среднем с коэффициентом 2,45, Швеции - 2,5, на ничью - 4,3.

Швеция - Россия 5 мая 2017: перед матчем

Шведы неплохо подготовились к мировому первенству, проиграв в предыдущих противостояниях только в двух матчах из 10. Команда показывает атакующую игру, поэтому до конца непонятно, кто выйдет победителем из схватки с этой сборной.

Россияне приступила к матчам только в апреле, успев отыграть три раунда. Дружина Олега Знарка не может похвастаться выдающимися успехами, поскольку отскочила (3:4) от шведов, минимально уступили финнам (0:1) и с большим трудом сумели переиграть чехов по буллитам (3:4). Также в составе команды по разным причинам отсутствуют некоторые лидеры.

Россия - Швеция 3:4 ВИДЕО голов

Нападающий сборной Латвии Каспарс Даугавиньш заявил, что считает Россию одним из фаворитов Чемпионата мира 2017.

"Все знают, что сборная России – один из фаворитов турнира, мы всегда тяжело с ней играем. Мы знаем много российских хоккеистов, потому что основа команды играет в КХЛ. У Латвии в составе появилось много молодых ребят. Это хороший урок — сразиться с россиянами. Будем доказывать, что можем конкурировать", - сказал он.

Ожиданиями от предстоящего поединка поделился вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

"Чемпионат мира по хоккею – это всегда большое событие. Он всегда вызывает большой интерес. Тем более в этот раз он пройдёт в двух странах – во Франции и Германии. Наша сборная, как всегда, ставит самые большие задачи. Наша команда – один из фаворитов чемпионата мира. Хочется пожелать нашим хоккеистам удачи сегодня! Хорошего старта, хорошего чемпионата в целом! Мы все будем переживать за эту команду. Надеюсь, что они порадуют нас на этом турнире", - заявил бывший глава Министерства спорта.

Однако форвард сборной Швеции Линус Умарк считает свою команду фаворитом как предстоящего матча, так и всего ЧМ 2017.

"Понятно, что на ЧМ-2017 достаточно хороших команд, но когда у тебя в составе как минимум 16 человек из НХЛ, ты должен считаться фаворитом. Это относится не только к игре со сборной России, но и ко всему турниру. С россиянами будет, без сомнений, тяжёлый матч, пожалуй, это самый сильный соперник на групповом этапе, и мы будем готовы. Какие-то выводы по матчу Евротура на прошлой неделе, когда мы победили россиян в овертайме, делать не стоит – состав команды уже прилично поменялся", - заявил игрок.