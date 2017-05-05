СМИ: экс-губернатора Челябинской области объявили в международный розыск

Однако адвокат Юревича опроверг объявление политика в международный розыск.

Следствие просит заочно арестовать бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в коррупции, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Игорь Трунов.

"Мы получили от следователя процессуальный документ, в котором он говорит, что в Ленинский районный суд Екатеринбурга подано ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому Юревичу в виде заключения под стражу в связи с его международным розыском и невозможностью избрания иной меры пресечения", - сказал Трунов.

Адвокат уточнил, что ужшкммт заседание районного суда в Екатеринбурге состоится 12 мая. Он добавил, что защита обжалует объявление Юревича в международный розыск. Юревич обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и подстрекательстве к клевете (часть 4 статьи 33, часть 2 статьи 128.1 УК РФ).

По мнению Трунова, требование следствия незаконно и необоснованно. "Во-первых, обвинения ему никто не предъявил, потому что он болеет. Во-вторых, его разыскивать не надо, потому что в тех медицинских документах, которые мы представили следствию, есть адрес и телефон врача, который его лечит, и личный телефон Юревича", - сказал адвокат.

Кроме того, Трунов отметил, что защита представила следствию заключение, согласно которому Юревич в настоящее время по состоянию здоровья вообще не может в полной мере осознавать свои действия. Он добавил, что из этических соображений не может раскрыть диагноз своего подзащитного, но заявляет, что болезнь серьезная.

Согласно медицинскому документу от группы врачей в Лондоне, ему требуется лечение онкогематолога, которое займет не менее месяца.

Однако обвиняемый в получении взяток на 26 млн руб. бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич «по факту» еще не объявлен в международный розыск. Об этом РБК также рассказал адвокат экс-чиновника Игорь Трунов.

«В документах, которыми я располагаю, дата объявления Юревича в международный розыск не указана», — пояснил он, добавив, что «пока» об этом «только заявлено ходатайство следствия».

Как пояснила кандидат юридических наук Марина Силкина, решение об объявлении в международный розыск принимает суд. «Объявление гражданина в международный розыск никак не может быть связано с фактом подачи заявления следствия об этом», — добавила она, отметив, что «сама подача ходатайства не означает, что человек уже объявлен в розыск».

