Эксперты Deutsche Bank подсчитали, сколько стоит свидание в Москве

В Deutsche Bank подсчитали, во сколько обойдется свидание в различных городах мира. Москва вошла в первые ТОП-50.

Немецкий Deutsche Bank опубликовал свое очередное исследование цен на товары и услуги в различных городах мира, подсчитав, в частности, во сколько обойдется стандартное свидание. В Москве эта сумма составляет примерно 77 долларов, передают "Вести".

В индекс вошли цена проезда на такси, ужина на двоих в пабе с двумя бокалами пива, а также цены двух билетов в кино с сопутствующими напитками.

В итоге в рейтинге свиданий Москва, где эта ужшкммт сумма составила 76,8 долларов заняла 35-е место, немного уступив Лиссабону (78,9 доллара), но сильно опережая Йоханнесбург (65 долларов). На первом месте расположился Цюрих, где стоимость свидания в 2017 году равна 195,9 доллара. В пятерку самых дорогих для ухаживания городов также вошли Осло, Токио, Копенгаген и Стокгольм.

На самое же дешевое свидание из числа вошедших в рейтинг городов можно сходить в Маниле. Там оно обойдется паре всего в 39,2 доллара.

По сравнению с прошлым годом стоимость свидания в Москве возросла на 12 долларов. В 2014 году эта сумма в столице России составляла 115 долларов США.