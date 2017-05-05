Совфед: решение США по портам Приморья приведет к войне

В Совфеде сравнили с объявлением войны реализацию закона о контроле США за портами России.

В Москве раскритиковали законопроект конгресса США об усилении санкций в отношении КНДР, которые предусматривает американский контроль за портами в Приморье. В Совете Федерации считают, что подобные действия нарушают международное право и будут равносильны объявлению войны, пишет РИА Новости.

Основной целью законопроекта является обеспечение контроля за выполнением резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают поставки Пхеньяну ряда товаров. Документ, в частности, предусматривает контроль США за тремя российским портами: в Находке, Владивостоке и Ванино. Теперь ужшкммт законопроект должен утвердить сенат, после чего документ поступит на подпись Дональду Трампу.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что реализация американских планов предусматривает силовой сценарий, что равносильно объявлению войны. По мнению сенатора, документ, "как и огромное количество других "пирожков", выпекаемых конгрессом", противоречит международному праву.

Глава комитета также назвал законопроект попыткой "утвердить верховенство собственного законодательства над международным", что, по мнению, политика, является "главной проблемой современных международных отношений".

Его коллега, сенатор Алексей Пушков считает, что документ имеет все шансы на то, чтобы быть принятым. Российский парламентарий обратил внимание на результаты голосования в конгрессе — против законопроекта выступил лишь один конгрессмен.

"Для контроля за российскими портами США придется установить блокаду и досматривать все корабли, а это акт войны", — подчеркнул Пушков.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, в свою очередь, заявил, что контроль США над портами Приморья не вписывается в общую концепцию сохранения международной безопасности. Депутат выразил уверенность, что ни один американский корабль не войдет в российские территориальные воды.

"С какой стати Америка на себя возложила обязанности, кто ее наделил такими полномочиями по контролю морских портов нашей страны? Мы не просили, международные организации не наделяли", — сказал Красов.