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"Стражи галактики. Часть 2": фильм 2017 спасает российский прокат (ВИДЕО)

Опубликовано 05.05.17 15:05 "Стражи галактики. Часть 2": фильм 2017 спасает российский прокат (ВИДЕО)

"Стражи галактики 2": режиссер картины назвал свою работу грандиозной.

"Стражи галактики. Часть 2": фильм 2017 вышел в российский прокат

4 мая в российских кинотеатрах стартовал сиквел фильма "Стражи галактики. Часть 2". За первый день ленте удалось собрать около 160 миллионов рублей в России и США. Всего же, по оценкам экспертов, фильм может заработать 700 миллионов рублей.

"Стражи галактики. Часть 2" показали третий результат первого дня проката с начала года после картин "Кредо убийцы" (246,7 млн рублей) и «Форсаж-8» (172,6 млн руб.).

Режиссер "Стражей галактики" Джеймс Ганн считает свою ужшкммт работу грандиозной.

"Перед выходом первой части мы дали обещание, ведь чувствовали тогда, что происходит что-то важное и картина получится грандиозной. Мы сказали друг другу, что останемся хорошими людьми, честными с самими собой и не будем задирать нос. Я думаю, это слово мы сдержали", - сказал он.

"Стражи Галактики. Часть 2": смотреть онлайн ВИДЕО трейлер

Ганн признался, что любит героев своей экранизации как родных детей, поэтому и подход к созданию картины был соответствующий — создателей интересовало в первую очередь качество. Известно, что режиссер будет снимать и третью часть картины. Однако никакие подробности на этот счет не приводятся. 
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