Однако шеф-повар Ивлев посоветовал не переходить с мяса на жуков.

Если есть насекомых вместо говядины, это поможет бороться с глобальным потеплением благодаря уменьшению вредных выбросов, связанных с сельским хозяйством, выяснила группа ученых из Великобритании. Исследование было опубликовано в журнале Global Food Security. Выдержки из него приводит "Газета.ру".

Замена половины мяса, потребляемого в мире, на продукцию из сверчков и личинок мучных жуков позволит на треть сократить размеры сельскохозяйственных угодий и, соответственно, выбросы ужшкммт парниковых газов, считают ученые. И хотя нежелание людей питаться насекомыми может ограничить их потребление, даже небольшие изменения будут полезны, отмечает команда. Их можно достичь, используя насекомых в качестве ингредиента полуфабрикатов.

Проанализировав данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ученые сравнили влияние на окружающую среду производства мяса и альтернативных источников пищи. Это было первое исследование такого рода. Они смоделировали ситуацию, в которой половина производимого мяса будет заменена на насекомых, искусственно выращенное в лаборатории мясо или его имитацию.

Выяснилось, что насекомые и имитация мяса — соевые продукты, например, тофу — отлично подходят для этой цели, так как для их производства требуется намного меньше земель и энергии. А вот синтетическое мясо пока что менее выгодно с точки зрения затрат ресурсов, чем, например, разведение кур — его производство требует столько же места при больших затратах энергии.

Как отмечают исследователи, если уменьшить потребление мяса вдвое, это позволит высвободить 1680 млн гектаров земли — в 70 раз больше площади, занимаемой Великобританией. Уменьшению количества занятых земель поможет и переход на выращивание кур вместо других животных — это займет ненамного больше места, чем разведение насекомых.

Помимо крупного вклада в антропогенные выбросы парниковых газов текущее производство животноводческой продукции оказывает и другое негативное воздействие на окружающую среду. В глобальном масштабе пастбища занимают в два раза больше площади, чем пахотные угодья, а домашний скот потребляет около трети всех собранных культур, говорят авторы исследования.

Однако шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев в разговоре с НСН призвал не паниковать, а есть мясо, которого на планете достаточно.

«В некоторых насекомых и личинках есть определённое содержание белка, но я бы не заострял на этом внимание, потому что на планете достаточно мяса. По крайней мере, цивилизованной Европе это не грозит», - сказал Ивлев.