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Состав сборной России на ЧМ по хоккею 2017: Олег Знарок вывел из состава команды шестерых игроков

Опубликовано 05.05.17 14:16 Состав сборной России на ЧМ по хоккею 2017: Олег Знарок вывел из состава команды шестерых игроков

Чемпионат мира по хоккею 2017: состав сборной России был уменьшен до 22 человек.

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Олегом Знарком после первых тренировок в Кельне определился с окончательным составом на Чемпионат мира 2017.

Как писал TopNews, 2 мая на пресс-конференции в Новогорске был объявлен расширенный состав на ЧМ-2017, в который вошли 28 хоккеистов. Эти спортсмены двумя днями позднее отправились в Германию, где и продолжили подготовку к турниру. Перед стартовым матчем со шведами ужшкммт заявка россиян была сокращена до 22 человек из 25 возможных.

Так, вне команды остались форварды Валерий Ничушкин, Роман Любимов, Кирилл Капризов, Андрей Светлаков, а также защитники Михаил Науменков и Алексей Береглазов.

Полная заявка сборной России на официальном сайте турнира выглядит следующим образом:

вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;

защитники: Виктор Антипин, Антон Белов, Иван Проворов, Андрей Миронов, Артем Зуб, Богдан Киселевич, Владислав Гавриков;

нападающие: Артемий Панарин, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, Никита Гусев, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Владимир Ткачев, Александр Барабанов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Сергей Плотников.

При этом вакантными остаются три места. Эксперты сходятся во мнении, что, скорее всего, их займут представители российского легиона "Вашингтона", оказавшегося на грани вылета из Кубка Стэнли.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5-го по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России проведет свой первый матч против команды Швеции 5 мая 2017 года.
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