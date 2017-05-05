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10 Минобороны РФ показало ВИДЕО полета Ту-95 возле Аляски

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Минобороны РФ показало ВИДЕО полета Ту-95 возле Аляски

Опубликовано 05.05.17 12:37 Минобороны РФ показало ВИДЕО полета Ту-95 возле Аляски

Минобороны рассказало, что делали российские самолеты у берегов Аляски.

Минобороны РФ опубликовала в своем фейсбуке видеозапись полета стратегических ракетоносцев Ту-95 в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С вдоль Алеутских островов, сообщает "Интерфакс".

Российские дальние бомбардировщики Ту-95МС (по натовской классификации - "Медведь") совершили полет в понедельник вечером по местному времени на Аляске в 160 км от острова Кадьяк. Навстречу самолетам ВКС РФ были направлены истребители ВВС США F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией Е-3 с авиабазы Элмендорф-Ричардсон, которая расположена под Анкориджем.

В среду два стратегических бомбардировщика ВКС России Ту-95МС совершили второй ужшкммт за два дня полет близ Аляски. Самолеты приближались на расстояние около 55 км к побережью американского штата Аляска, выполняя полет севернее Алеутских островов. На этот раз в ВВС США было принято решение не поднимать самолеты на их сопровождение. В то же время в воздух был поднят самолет дальнего радиолокационного обнаружения Е-3 A AWACS для того, чтобы убедиться, что близ побережья Аляски находятся только два российских бомбардировщика, и что под ними нет других самолетов.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Во время полета границы других государств нарушены не были.
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