Во Владимире могут наказать завуча, отговаривавшую детей ходить на митинги

Завуча школы номер 15 во Владимире, которая «прославилась» на всю сеть, отговаривая учеников посещать митинги, может быть привлечена к административной ответственности.

Глава администрации Владимира Андрей Шохин сообщил, что завуча школы №15 Татьяну Агееву, которая проводила с учениками беседу о недопустимости посещения митингов Алексея Навального, могут привлечь, если подтвердится, что она превысила полномочия, передает ТАСС.

"Педагог опытный, проработавший 25 лет в школе, давно знает свою работу. Не буду забегать вперед, но, если будут выявлены нарушения, педагог понесет ответственность за это дело. Комиссия должна разобраться, а уже потом будем принимать решения", - сказал Шохин.

Как сообщили в городской ужшкммт администрации, сейчас члены комиссии разбираются в ситуации, беседуют со школьниками и учителями, изучают ситуацию в семье мальчика, посещавшего акции оппозиции.

"Я думаю, что никаких угроз никогда не должно было быть. (…) Права ребенка должны быть защищены", - добавил глава администрации Владимира.

Как отметил уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев, в первую очередь несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка и за воспитание - законные представители, родители. Уже только потом включаются другие субъекты воспитания и образования - школа, детский сад, общественные организации и детские объединения.

Он добавил, что в той форме, в которой замдиректора школы "решила заняться воспитанием", "это вообще недопустимо".

Как сообщал Topnews, в митинге оппозиции, проведенном во Владимире 26 марта, по данным полиции приняли участие около 200 горожан. Через месяц Агеева во время урока провела с учащимися разъяснительные беседы, после того, как стало известно, что один из подростков принял участие в акции и посетил штаб политика Алексея Навального. В процессе разговора педагог якобы пригрозила ребенку изъятием из семьи, после чего дети опубликовали аудиозапись урока.