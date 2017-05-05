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Блогер: на курортах Турции оскорбляют российских туристов

Опубликовано 05.05.17 12:02 Блогер: на курортах Турции оскорбляют российских туристов

О негативном отношении к российским туристам в Турции рассказал украинский пользователь Сети.

В "Живом Журнале" украинского блогера под псевдонимом Asket появилась информация о негативном отношении к российским туристам в Турции со стороны отдыхающих из других стран.

В качестве примера юзер привел рассказ российской путешественницы о происходящем в одном известном турецком отеле, при этом он не уточнил ни регион, ни название отеля.

Так, женщина заявила, что отдыхающие из Молдавии отказались общаться с ней ужшкммт и ее друзьями, узнав, из какой она страны. Аналогично отреагировали на другую группу российских туристов отдыхающие из Украины и Грузии, которые еще и нагрубили путешественникам, заметила она.

"И мы тут вот ходим, своих собираем, чтобы жалобы в отель написать, что же это такое? Мы же отдохнуть приехали, а с нами никто даже в волейбол играть не хочет", — сказала женщина, добавив, что другие туристы также высказывают оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.

При этом россиянка отметила, что персонал гостиницы не понимает сути претензий со стороны наших соотечественников.

"Я думаю, еще до конца майских праздников интересных случаев на эту тему будет больше", — написал Asket.

В свою очередь, представители Ассоциации туроператоров России заявили "Ридусу", что не сталкивались с подобными претензиями в Турции с начала весенне-летнего сезона.

"Уж поверьте, наши туристы не жалеют ни времени, ни сил, чтобы рассказать, как плохо с ними обошлись, как плохо их обслужили. Но на то, что с россиянами кто-то отказывался общаться, никто не жаловался", — сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
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