СМИ: туристка засняла "пропавшее" Лох-несское чудовище (ФОТО)

По информации британского издания The Sun, легендарный монстр из шотландского озера Лох-Несс впервые был "официально" замечен в этом году: в последний раз Несси видели более восьми месяцев назад — в августе прошлого года.

По словам официального наблюдателя за монстром Гэри Кэмпбелла, его "беспокоило" отсутствие сообщений о том, что кто-либо видел чудовище.

Тем не менее, 28-летняя туристка Хейли Джонсон в минувший понедельник увидела странную темную фигуру ужшкммт в сумерках в заливе Уркухарт озера Лох-Несс.

"Я не могла поверить своим глазам. Я действительно скептически настроенный человек. Раньше я даже не была на Лох-Нессе", - цитирует издание британскую туристку.

По словам Кэмпбела, он, в свою очередь, почувствовал облегчение в связи с появлением информации о Несси.

"Я чувствую облегчение и восхищение этим свидетельством, и планета тоже! Прошлый год был рекордным в XXI веке с восемью свидетельствами, а затем она (Несси — прим. ред.), похоже, исчезла", - отметил он.