Россия – Швеция, хоккей 5 мая 2017: смотреть онлайн матч ЧМ по хоккею 2017, прогноз и ставки (ВИДЕО)

Самым главным матчем для российских болельщиков является, безусловно, матч сборных России и Швеции в группе А. Исход матча не могут определить даже букмекеры, что говорит о высоком уровне интриги этого противостояния.
Так сумеет ли российская сборная всё же проломить скандинавскую оборону и выйти сегодня победителем?
Прямая трансляция матча начнется в 17:15 (мск).
Россия – Швеция: прогноз на матч
Тренерский штаб довольно ужшкммт долго в текущем году определялся с составом нашей команды на чемпионат мира в Кёльне (группа А играет в Германии, группа В – во Франции) и в итоге отдал предпочтение хоккеистам из КХЛ, преимущественно спортсменам питерского СКА.
Если говорить о предварительных играх в качестве подготовки к мировому первенству по хоккею, то этот этап удовлетворительным назвать сложно. Подопечные Знарка дважды проиграли Франции и Швейцарии в Euro Ice Hockey Challenge. А что касается чешски игр, то и там Россия уступила сборной Швеции, Финляндии и кое-как победила Чехию.
В основе сборной Швеции хоккеисты НХЛ – аж 16 человек вернулись в страну из-за океана. Но даже если не рассматривать этот момент, то очевидно, что скандинавские хоккеисты из года в год занимают место в фаворитах турнира.
Во время подготовки к ЧМ в чешских играх шведы обыграли Россию, разнесли Чехию (8:4) и проиграли финнам.
Россия – Швеция: ставки букмекеров
Победа сборной России – 2.42
Ничья – 4.4
Победа сборной Швеции – 2.54
Россия – Швеция. Хоккей 5 мая 2017. Смотреть онлайн матч ЧМ по хоккею 2017