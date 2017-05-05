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Россия – Швеция, хоккей 5 мая 2017: смотреть онлайн матч ЧМ по хоккею 2017, прогноз и ставки (ВИДЕО)

Опубликовано 05.05.17 11:13 Россия – Швеция, хоккей 5 мая 2017: смотреть онлайн матч ЧМ по хоккею 2017, прогноз и ставки (ВИДЕО)

ЧМ по хоккею 2017 открывается сегодня, 5 мая матчем Россия - Швеция.

Самым главным матчем для российских болельщиков является, безусловно, матч сборных России и Швеции в группе А.  Исход матча не могут определить даже букмекеры, что говорит о высоком уровне интриги этого противостояния. 

Так сумеет ли российская сборная всё же проломить скандинавскую оборону и выйти сегодня победителем?

Прямая трансляция матча начнется в 17:15 (мск).

Россия – Швеция: прогноз на матч

Тренерский штаб довольно ужшкммт долго в текущем году определялся с составом нашей команды на чемпионат мира в Кёльне (группа А играет в Германии, группа В – во Франции) и в итоге отдал предпочтение хоккеистам из КХЛ, преимущественно спортсменам питерского СКА.

Если говорить о предварительных играх в качестве подготовки к мировому первенству по хоккею, то этот этап удовлетворительным назвать сложно. Подопечные Знарка дважды проиграли Франции и Швейцарии в Euro Ice Hockey Challenge. А что касается чешски игр, то и там Россия уступила сборной Швеции, Финляндии и кое-как победила Чехию.

В основе сборной Швеции хоккеисты НХЛ – аж 16 человек вернулись в страну из-за океана. Но даже если не рассматривать этот момент, то очевидно, что скандинавские хоккеисты из года в год занимают место в фаворитах турнира.

Во время подготовки к ЧМ в чешских играх шведы обыграли Россию, разнесли Чехию (8:4) и проиграли финнам.

Россия – Швеция: ставки букмекеров

Победа сборной России – 2.42
Ничья – 4.4
Победа сборной Швеции – 2.54

Россия – Швеция. Хоккей 5 мая 2017. Смотреть онлайн матч ЧМ по хоккею 2017
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