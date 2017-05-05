Кудрин предложил сократить число пенсионеров вместо повышения пенсий

Центра стратегических разработок Кудрина нашел способ сократить количество пенсионеров в России на 9%.

Экс-глава Минфира РФ, руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подготовил для президента страны Владимира путина стратегию, которая предлагает сократить число пенсионеров, пишут "Ведомости".

За 2014–2016 гг. средняя пенсия сократилась на 7% в реальном выражении, составив 1,5 прожиточного минимума пенсионера и 34% от средней зарплаты (средняя страховая пенсия – 1,6 и 35,6% соответственно), говорится в материалах ЦСР. В 2012 г. соотношение средней пенсии с прожиточным минимумом достигало 1,8, и принятая в том же году правительством стратегия долгосрочного развития пенсионной системы ужшкммт предполагала для страховых пенсий довести этот показатель до 2,5–3, а соотношение пенсии со средним заработком – до 40%, минимального стандарта, рекомендуемого Международной организацией труда.

Создать устойчивую пенсионную систему предлагается за счет повышения пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин с шагом по полгода в год начиная с 2019 г. В результате этой меры численность пенсионеров сократится на 9% – на 3,87 млн человек до 38,52 млн. Кроме того, предлагается ужесточить условия для получения пенсии.

Необходимый стаж для начисления страховой пенсии, который сейчас ежегодно повышается до 15 лет к 2024 г., нужно продолжить повышать и далее – до 20 лет. Минимальное число пенсионных баллов, которое тоже запланировано повысить до 30 к 2025 г., нужно затем увеличить до 52, предлагает стратегия. Социальная пенсия, которую получают те, кто не заработал на страховую, будет назначаться при достижении 68 лет (сейчас – 65 лет для мужчин и 60 для женщин). Одновременно будут ужесточаться условия для назначения досрочных пенсий: так, минимально необходимый для нее стаж у врачей и учителей будет повышен до 35 лет.

По расчетам экспертов ЦСР, реализация предлагаемых мер позволит повысить соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом до 1,85 к 2024 г. и до 2,33 к 2035 г., при этом трансферт из бюджета на финансирование пенсий сократится на 0,9% ВВП к 2024 г. и на 2% ВВП к 2035 г., т. е. фактически обнулится. Соотношение средней страховой пенсии со средней зарплатой сохранится на уровне не ниже 34%, обещают авторы стратегии: другими словами, предлагаемые реформы призваны не допустить сокращения размера пенсий, а не направлены на его повышение.