Американские ученые увидели угрозу в низких ценах на газировку.

Дешевую сладкую газировку специалисты из Американского общества по изучению рака в Атланте признали одной из самых главных угроз человечеству. Такой серьезный вывод был сделан после многочисленных исследований, передает РЕН-ТВ.

Сладкие газированные напитки подешевели почти вдвое с 1990 года, это способствовало всплеску их популярности. Резко начали употреблять напитки в развитых странах, однако это ведет ужшкммт к ожирению и диабету. Из-за чрезмерного употребления этих напитков каждый год умирают около 184 тысяч человек, основная часть из них проживает в Латинской Америке и США.

По данным университета Бостона, производители тратят крупные средства на подкуп здравоохранительных организаций в США, чтобы предотвратить ограничение продажи газировки или повышения цен на нее, отмечает телеканал «360».

Ученые также отметили, что за последние 30 лет в большинстве стран мира цены на сладкие газированные напитки существенно снизились, в то время как стоимость бутилированной воды возросла или осталась на прежнем уровне. Частично этот процесс имеет экономические обоснования, но велика и роль бездействия чиновников и здравоохранительных организаций, что способствует глобальной эпидемии диабета и ожирения.