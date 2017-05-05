СМИ: снайперы ИГИЛ в Сирии используют оружие с электроникой из России

Ранее, 2 мая, от снайперского огня боевиков погиб российский военный советник.

Военные специалисты в Сирии, исследуя оружие уничтоженных террористов, установили, что снайперы запрещенных в РФ группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» используют прицелы ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях, узнал "Коммерсантъ".

Жертвами снайперских обстрелов стали погибший на днях подполковник Алексей Бучельников — офицер получил смертельное ранение на полигоне, обучая сирийских солдат вести минометный огонь в темноте,— и еще как минимум трое российских ужшкммт военнослужащих.

Изучать вооружение боевиков российские военные специалисты и сотрудники спецслужб начали с первых дней участия ВС РФ в сирийском конфликте. Делалось это для того, чтобы выяснить, как оружие из десятков стран мира оказывается в руках у террористов. При этом определенное внимание уделялось снайперским винтовкам.

Специалисты установили, что боевики используют самые разнообразные снайперские винтовки, в том числе состоящие на вооружении армий стран НАТО. Такие, например, как американская Remington MSR или австрийская Steyr Mannlicher SSG 08. При этом эксперты отмечают, что вместе с ними должны использоваться и самые современные прицелы, в том числе ночного видения (ПНВ).

Качество прицела принципиально важно при ведении боевых действий ночью. Самые современные приборы третьего поколения, по данным того же эксперта, изготавливаются в США и России. Другие страны не могут позволить себе их производство, поскольку оно является дорогостоящим и опасным — в конструкции прицелов используются высокотоксичные химические соединения мышьяка и галлия. При этом в США вывоз ПНВ третьего поколения за пределы страны категорически запрещен. Получить их могут только армии или спецподразделения дружественных стран, да и то после длительных согласований и подписания так называемого сертификата конечного потребителя.

В России в последнее время действует аналогичное законодательство, однако, разобрав оружие боевиков, специалисты обнаружили в ПНВ именно российскую электронику. Каким образом они попали в зону боевых действий, неизвестно. По официальным данным, уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества (ст. 348 УК РФ) в виде прицелов не возбуждалось.