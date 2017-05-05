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Милонов предложил приравнять оскорбление священнослужителей к экстремизму

Опубликовано 05.05.17 09:47 Милонов предложил приравнять оскорбление священнослужителей к экстремизму

Политик предложил внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил РИА Новости, что готовит предложение о внесении поправок в Уголовный кодекс, согласно которым необоснованная критика и публичные оскорбления в адрес глав традиционных российских религиозных течений может приравниваться к экстремизму и посягательству на конституционный строй государства.

По словам политика, инициативу направили на экспертизу в министерство юстиции и специалистам по религиозным отношениям.

"Несмотря на то, что ужшкммт наше государство является светским и никакая религия не может претендовать на государственную монополию, большинство наших соотечественников, без преувеличения, являются верующими людьми. Оскорбление главы религиозного течения — будь то православие, ислам, иудаизм или буддизм — для миллионов человек является серьезным проступком и преступлением. В некоторых случаях такое злонамеренное действие даже может спровоцировать гражданское неповиновение или беспорядки", — сказал Милонов.

Он считает, что целые народы в России опираются прежде всего на религиозную общность, а уже потом на национальную принадлежность.

"Публичное оскорбление или клевета на священника, раввина, ламу или муллу — это оскорбление целой религии, а не блага секулярного общества. Мы должны защитить гражданский мир внутри нашей страны ради будущих поколений", — добавил парламентарий.
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