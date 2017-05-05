Минобороны РФ опубликовало архивные документы о зверствах фашистов в Херсонской области

В ведомстве объяснило необходимость публикации попытками перекроить историю.

Российское Министерство обороны опубликовало рассекреченные исторические документы о зверствах немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Уникальные свидетельства, опубликованные на сайте, хранятся в фондах Центрального архива, и ранее не предавались огласке. В них рассказывается "о чудовищных злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны на территории Херсонской области СССР".

Среди прочего, опубликовано донесение "О фактах чудовищных злодеяний, совершенных немецко-фашистскими оккупантами в городе Херсоне" от главы политуправления третьего украинского фронта ужшкммт генерал-лейтенанта Михаила Рудакова на имя начальника Главного политического управления Красной Армии генерал-полковника Александра Щербакова от 3 апреля 1944 года. По данным Рудакова,, только на территории советской Херсонской области были замучены и казнены десятки тысяч мирных жителей.

Как отмечает РИА Новости, рассекреченная директива верховного командования сухопутных войск Вермахта от 15 июня 1944 года свидетельствует о попытках скрыть совершенные преступления, в ней упоминается о категорическом запрете фотографирования казней и обязательном проведении их без свидетелей.

Также к донесению прилагается акт судебно-медицинской экспертизы, проведенной после эксгумации тел советских граждан, убитых фашистами. Этот документ был составлен по результатам раскопки одной могилы, находившейся в семи километрах от Херсона.

"Особую актуальность эти документы приобретают сейчас в свете попыток различных политических сил у нас в стране и за рубежом переписывать историю Второй мировой войны и навязать миру новую версию, перекроить ее под политическую конъюнктуру", - подчеркивают в оборонном ведомстве.