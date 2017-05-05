Центр "Э" пришел к школьнику из-за комментария к записи о митинге Навального

Во Владикавказе сотрудники центра «Э» пришли к ученику девятого класса из-за комментария под постом о митинге 12 июня.

Во Владикавказе сотрудники центра по борьбе с экстремизмом МВД (Центр «Э») пришли домой к школьнику после публикации комментария под постом об акции протеста Алексея Навального, запланированной на 12 июня. Об этом «Медузе» рассказал сам школьник.

Школьник рассказал изданию, что комментарий он оставил 30 апреля, а оперативники Центра «Э» пришли к нему утром 1 мая.

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«Они прошли, сели на диван и спрашивают: вы писали вчера в группе "Владикавказ сегодня" комментарий? А там был пост про митинг 12 [июня], спрашивали — что по ужшкммт этому поводу думаете? И я написал дословно: "Норм тема. Нужно идти". Все, больше ничего», — рассказал школьник.

Они стали спрашивать по поводу его комментария и отношении к протестным акциям. После этого его отвезли в отделение полиции к начальнику отдела по борьбе с экстремизмом, который провел с ним воспитательную беседу.

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«Никаких фамилий он не называл, а просто — это все ерунда, они могут сделать своей пропагандой так, что ты будешь делать то, что им выгодно, ты сам не поймешь, как станешь террористом. Я говорю: нет-нет, я против терроризма», — рассказал юноша.

В конце разговора сотрудники органов попросили школьника удалить комментарий и написать опровержение. По словам подростка, свой комментарий он не удалял, но пост о митинге целиком стерли из группы.