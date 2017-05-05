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Отключение горячей воды в Москве в 2017 году по адресу: график опубликован на сайте МОЭК

Опубликовано 05.05.17 09:01 Отключение горячей воды в Москве в 2017 году по адресу: график опубликован на сайте МОЭК

График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК можно найти онлайн. В период отключения горячей воды принять москвичей готовы около 300 бань.

Отключение горячей воды в Москве в 2017 году: график опубликован на сайте МОЭК.

С 10 мая в Москве начнутся профилактические отключения горячей воды в жилых домах на время проведения ремонтных работ. Узнать график отключения горячей воды в Москве 2017 можно на сайте столичной мэри. Согласноинформации, опубликованной на сайте Московской объединенной энергетической компании, горячую воду могут отключать не более чем на:

  • 8 часов (суммарно) в течение одного ужшкммт месяца;
  • 4 часа единовременно;
  • 24 часа при аварии на тупиковой магистрали;
  • 10 суток раз в год при проведении ежегодных профилактических работ.

"Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов с применением новых технологий", — подчеркивается в сообщении МОЭК.

Ставшие уже традиционными плановые отключения горячей воды в Москве проводятся в мая по конец августа. За это время проводятся профилактические работы и капитальный ремонт на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах.

Всего работы проведут в 71 000 зданий, 33 тысячи из которых — жилые дома. Еще в 5006 зданиях, среди которых 3171 жилых домов, на период проведения ремонтно-профилактических работ в 2017 году не будут отключены от подачи горячей воды.

При этом график отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу можно узнать:

Где помыться в Москве, когда отключили воду?

В период отключения горячей воды в Москве, принять жителей российской столицы около 300 бань. Об этом сообщает "Российская Газета" со ссылкой на пресс-службу городского департамента торговли и услуг.

Журналисты также советуют записаться в спортклубы или ФОКи, при которых работают небольшие бани и сауны. Также есть еще 42 бани с общими залами. С некоторыми из них власти Москвы заключили договоры, по которым отдельным категориям горожан дают льготы. По сведениям издания, воспользоваться ими можно в Северном округе по адресам: Дубнинская, 6, Большая Академическая, 13А, 4-й Вятский переулок, 10. В ВАО льготные тарифы действуют в банях на проспекте Буденного, 33, и 6-й Парковой, 21. К услугам льготников также бани на 2-й Вольской, 26 (ЮВАО), Можайском шоссе, 23, к. 3 (ЗАО), и на улице Фабрициуса, 41 (СЗАО).

Один поход в баню на 4-м Вятском переулке обойдется обычному посетителю в 1 тысячу рублей и вдвое дешевле льготнику. Отдельно можно приобрести веники за 200-250 руб., мыло за 60 руб. Льготникам (пенсионерам, ветеранам труда, инвалидам, участникам ВОВ) выдаются персональные талоны, они оформляются в социальных службах.
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