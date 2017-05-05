Чемпионат мира по хоккею 2017: расписание матчей, турнирная сетка, состав сборной России на ЧМ 2017

5 мая 2017 года во Франции и Германии открывается 81-й Чемпионат мира по хоккею 2017.

Состав сборной России на Чемпионат мира по хоккею 2017

5 мая 2017 года во Франции и Германии стартует 81-й Чемпионат мира по хоккею 2017. На днях тренерский штаб сборной России по хоккею озвучил состав национальной команды на Чемпионат мира 2017.

Вратари: Андрей Василевский, Игорь Шестёркин, Илья Сорокин.

Защитники: Виктор Антипин, Антон Белов, Андрей Миронов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Михаил Науменков, Артём Зуб, Алексей Береглазов.

Нападающие: Артемий Панарин, Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов, Никита Гусев, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Владимир Ткачёв, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Роман Любимов, Андрей Светлаков, Александр Барабанов, Кирилл Капризов.

Участие Чемпионате мира по хоккею примут 16 национальных сборных. 14 из них представляют Европу - Германия, Франция, Беларусь, Дания, Италия, Латвия, Норвегия, Россия, Словакия, Словения, Финляндия, Чехия, Швейцария, Швеция, две - из Северной Америки: Канада и США.

Все участники поделены на две группы по 8 команд. Турнир будет проходить по ужшкммт круговой системе. Команды, занявшие первые 4 места будут участвовать в плей-офф, а команда, которая займет 8-е место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года. При этом примечательно, что в случае если последнее место в своей группе займет Дания, она не вылетит, так как является страной-организатором следующего чемпионата мира. Вместо нее вылету будет подлежать сборная, занявшая 7-е место в их группе.

Чемпионат мира по хоккею 2017: расписание матчей сборной России

Сборная России оказалась в группе А. Подопечным Олега Знарка предстоит сыграть с командами Швеции (5 мая), Италии (7 мая), Германии (8 мая), Дании (11 мая), Словакии (13 мая), Латвии (15 мая) и США (16 мая).

Групповой этап пройдет с 5 по 16 мая, четвертьфиналы состоятся 18 мая, полуфиналы - 20-го. Матч за 3-е и финал пройдут 21 мая.

Все поединки сборной России по хоккею на ЧМ 2017 в прямом эфире покажут "Первый канал" и "Матч ТВ".