Гороскоп на сегодня, 5 мая 2017, все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака: что приготовили звезды 5 мая 2017.

Гороскоп на сегодня, Овен. Представители этого знака сегодня без особых усилий смогут найти полезных знакомых, что сейчас особенно важно для профессионального роста. Благодаря их поддержке, в будущем вам удастся осуществить давно задуманные планы, если так и случится, то не забудьте поблагодарить своих помощников.

Гороскоп на сегодня, Телец. Тельцу предстоит решить сложную задачу, от ужшкммт которой будет зависеть, как будущая карьера, так и содержимое кошелька. Астрологи советуют меньше доверять свои секреты тем, кто вас не считает своим другом.

Гороскоп на сегодня, Близнецы. Поспешность Близнецов может привести к менее удовлетворительным результатам, чем хотелось бы, но, по крайней мере, вы будете знать, что попытались сделать все возможное.

Гороскоп на сегодня, Рак. Ракам можно потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства. Это тем более полезно, что к чему-то другому, и особенно к активным действиям, день не располагает.

Гороскоп на сегодня, Лев. Звезды рекомендуют Льву наладить отношения с теми, с кем он недавно поссорился. Ваш энергетический потенциал достаточно высок, поэтому есть силы и возможности для новых свершений и благородных поступков.

Гороскоп на сегодня, Дева. Двойственный день. В лучшем случае Девы будут расположены творчески, с личной заинтересованностью будут относиться ко всему, что они делают; в худшем - попробуют экспериментировать, заинтересуются авантюрами.

Гороскоп на сегодня, Весы. Вам нужно быть особенно внимательными ко всему, что происходит вокруг. Не стоит доверять слухам и непроверенной информации, обещаниям и уговорам.

Гороскоп на сегодня, Скорпион. Скорпиону захочется приключений, азарта и новой любви. Конечно же, все это вы можете получить, но что потом? Сплошные сожаления и разочарования? Лучше " ловите " от судьбы все то, что она для вас припасла.

Гороскоп на сегодня, Стрелец. Многие Стрельцы будут способны принимать правильные кардинальные решения и налаживать нужные связи. Начало дня нужно посвятить самым неотложным делам, встречам и ни в коем случае не позволять себе лениться и расслабляться.

Гороскоп на сегодня, Козерог. В этот день у вас могут быть большие проблемы с самоорганизацией. Вам будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе.

Гороскоп на сегодня, Водолей. Звезды не советуют Водолею лениться и предаваться мечтам. В преддверии отпуска вам необходимо, наоборот, мысленно сконцентрироваться и заняться работой.

Гороскоп на сегодня, Рыбы. Рыбы будут бессильны перед соблазнами и излишествами любого рода, что плохо отразится на их здоровье. Не допускайте неразумного, сумасбродного поведения, поскольку последствия окажутся крайне негативными.