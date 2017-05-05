 
TOP 10

1 Сурков прокомментировал слухи о болезни и свои "изможденные" ФОТО

2 СМИ рассекретили, где живет Павел Дуров

3 Эксперты: у рубля начался период ослабления

4 В Нижнем Новгороде автохам на BMW 40 минут подрезал школьный автобус (ВИДЕО)

5 Центр "Э" пришел к школьнику из-за комментария к записи о митинге Навального (ВИДЕО)

6 Домашнее видео с Путиным и Собчаком продают за 8 млн рублей (ФОТО)

7 В Сети опубликовано видео подрыва машины ОБСЕ в ЛНР

8 US Magazine раскрыл подробности скандала, разрушившего брак Джоли и Питта

9 Опубликован СПИСОК 4566 домов Москвы для голосования по программе реновации

10 "Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Сельты" в полуфинальном матче ЛЕ (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Хоккей, Швеция - Россия 5 мая 2017: прогноз на матч ЧМ 2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 05.05.17 08:26 Хоккей, Швеция - Россия 5 мая 2017: прогноз на матч ЧМ 2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Чемпионата мира по хоккею 2017 Швеция - Россия 5 мая 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в анонсе TopNews.

5 мая 2017 года на стадионе "Ланксесс-Арена" в немецком Кёльне сборная России по хоккею сыграет с командой Швеции в матче группового этапа Чемпионата мира 2017. Начало в 17:15 мск.

Швеция - Россия 5 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча Швеция - Россия 5 мая 2017 покажет "Первый канал", а следить за ходом поединка в режиме онлайн можно будет на его сайте. Начало в 17:45 мск.

Швеция - Россия 5 мая 2017: перед матчем

Шведы провели прекрасную подготовку, проиграв только в двух матчах ужшкммт из 10 матчей. Стратегия команды предусматривает довольно атакующий хоккей, поэтому дружина Грёнборга остается непредсказуемой на льду.

Сборная России приступила к матчам только в апреле и успела отыграть 3 раунда. Подопечные Знарка особо не радует своими успехами, поскольку отскочили (3:4) от шведов, минимально уступили финнам (0:1) и с большим трудом сумели переиграть чехов по буллитам (3:4). Также в составе команды по разным причинам отсутствуют некоторые лидеры.

Россия - Швеция 3:4 ВИДЕО голов

В преддверии стартового матча форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров поделился ожиданиями от выступления за сборную России на Чемпионате мира по хоккею 2017.

"Всегда приятно выступать с Гусевым в одной тройке. Мы не играли вместе лет пять. Но как тренер скажет, с тем и буду выходить. Здесь я не могу выбирать. Надо играть в свой хоккей. Мне без разницы, что там пишут и говорят. Я выхожу и пытаюсь выполнить установку тренера, чтобы помочь команде. Делаю всё, что от меня зависит. В принципе у сборной России будет та же система, что и на Кубке мира. Стиль Знарка не изменился. Мне не пришлось потратить много времени, чтобы к ней привыкнуть. Раскаты, закаты, средняя зона и оборона. Эта система была мне довольно понятна", - сказал он.

Швеция - Россия 5 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы сборных на победу в этом поединке. Ставки на успех России принимаются в среднем с коэффициентом 2,45, Швеции - 2,5, на ничью - 4,3.
Другие материалы по этой теме

Сборную Белоруссии по хоккею обыскали на вокзале в Париже

Во Франции и Германии открывается Чемпионат мира по хоккею 2017

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга