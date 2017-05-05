Хоккей, Швеция - Россия 5 мая 2017: прогноз на матч ЧМ 2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча Чемпионата мира по хоккею 2017 Швеция - Россия 5 мая 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в анонсе TopNews.

5 мая 2017 года на стадионе "Ланксесс-Арена" в немецком Кёльне сборная России по хоккею сыграет с командой Швеции в матче группового этапа Чемпионата мира 2017. Начало в 17:15 мск.

Швеция - Россия 5 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча Швеция - Россия 5 мая 2017 покажет "Первый канал", а следить за ходом поединка в режиме онлайн можно будет на его сайте. Начало в 17:45 мск.

Швеция - Россия 5 мая 2017: перед матчем

Шведы провели прекрасную подготовку, проиграв только в двух матчах ужшкммт из 10 матчей. Стратегия команды предусматривает довольно атакующий хоккей, поэтому дружина Грёнборга остается непредсказуемой на льду.

Сборная России приступила к матчам только в апреле и успела отыграть 3 раунда. Подопечные Знарка особо не радует своими успехами, поскольку отскочили (3:4) от шведов, минимально уступили финнам (0:1) и с большим трудом сумели переиграть чехов по буллитам (3:4). Также в составе команды по разным причинам отсутствуют некоторые лидеры.

Россия - Швеция 3:4 ВИДЕО голов

В преддверии стартового матча форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров поделился ожиданиями от выступления за сборную России на Чемпионате мира по хоккею 2017.

"Всегда приятно выступать с Гусевым в одной тройке. Мы не играли вместе лет пять. Но как тренер скажет, с тем и буду выходить. Здесь я не могу выбирать. Надо играть в свой хоккей. Мне без разницы, что там пишут и говорят. Я выхожу и пытаюсь выполнить установку тренера, чтобы помочь команде. Делаю всё, что от меня зависит. В принципе у сборной России будет та же система, что и на Кубке мира. Стиль Знарка не изменился. Мне не пришлось потратить много времени, чтобы к ней привыкнуть. Раскаты, закаты, средняя зона и оборона. Эта система была мне довольно понятна", - сказал он.

Швеция - Россия 5 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы сборных на победу в этом поединке. Ставки на успех России принимаются в среднем с коэффициентом 2,45, Швеции - 2,5, на ничью - 4,3.