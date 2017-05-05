Выходные в мае 2017: как отдыхаем на праздничные дни 9 мая в 2017 году?

Праздничные и рабочие дни в мае 2017: как отдыхаем на майские праздники в 2017 году

Майские праздники в 2017 году: как отдыхаем на майские праздники

Майские праздничные дни – это особенный повод собраться вместе с родными, близкими и друзьями. Первая волна так называемых "маёвок" уже отгремела и россияне готовятся к новой ведь грядет один из главных дней в году 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Итак второй блок отдыха для россиян начинается с субботы 6.05 и продлится аж 4 дня – до ужшкммт вторника 9 мая 2017 года. Это произошло из-за переноса праздничного дня с 7 января (Рождество), который по законодательству при совпадении с официальным выходным переносится на удобную дату в будущем.

Новая рабочая неделя начнется со среды 10 мая и остальные выходные дни, то есть 13,14,20,21,27,28 будут являться стандартными.

Праздничные дни в мае 2017: куда пойти на 9 мая в Москве

В этом году Москва, как впрочем и всегда, готовится к празднику "Дня Победы". В Москве запланирован ряд общегородских, окружных и районных мероприятий, главным их которых является Парад Победы на Красной площади.

Также запланированы акция «Чистое небо», шествие «Бессмертного полка, тематические действа на Поклонной горе, минута молчания и гала-концерт ко Дню Победы. Завершит все мероприятия праздничный салют.

Помимо ежегодных центральных событий, жители и гости города смогут принять участие в торжествах, которые состоятся в парках, на бульварах и пешеходных зонах.

Отметим, что Парад Победы начнется в 10:00 по московскому времени. По брусчатке Красной площади промаршируют все рода войск Российской армии, отгремит сияющая броней военная техника, а над головами зрителей пройдет еще одно запоминающееся действо – демонстрация мастерства российских летчиков.

Затем в 13.00 стартуют праздничные мероприятия по всему городу: концерты, выставки, театрализованные представления, реконструкции, полевые кухни, мастер-классы, кинопоказы и т.д.

В 15:00 по Тверской улице пройдет «Бессмертный полк».

В целом жители и гости столицы сами принимают решение куда пойти до гала-концерта и салюта придется. Все парки и скверы Москвы приготовили свои праздничные сюрпризы.