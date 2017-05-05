Гороскоп на сегодня, 5 мая 2017, все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня по знакам Зодиака: что приготовили звезды 5 мая 2017.

Гороскоп на сегодня, Овен

Овны сегодня склонны вкладывать в свое дело всю душу. На результат будет оказывать огромное влияние эмоциональная составляющая. Сегодня может активизироваться ваша эротичность и чувственность. Избыток связанных с ней переживаний способен подтолкнуть вас к участию в интриге или к интимному приключению.

Гороскоп на сегодня, Телец

Тельцы сегодня получат хороший шанс наладить понимание ужшкммт с партнёрами и конкурентами. Наиболее простой путь к согласию - добровольное сотрудничество и добросовестное хранение доверенных вам секретов. Супружеские контакты будут идеальными, если вы проявите снисхождение к привычкам своей второй половины и примете как должное излюбленный ею сценарий взаимоотношений.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Для здоровья Близнецов сегодня полезны как умеренные физические нагрузки, так и полноценные эмоциональные переживания. Самые рутинные хлопоты сегодня можно сделать интересными благодаря игре воображения. Внешние неудачи будут компенсироваться тайными успехами. Для решения текущих задач вам могут пригодиться задатки коммерсанта, предпринимателя, целителя или следователя.

Гороскоп на сегодня, Рак

У Раков наступил благоприятный день для занятий, носящих отпечаток вашей индивидуальности и требующих гибкого креативного подхода: бизнеса, воспитания детей, организации праздников, музыкальной или сценической деятельности. Сегодня вы также можете отлично зарекомендовать себя в качестве психолога. В личной жизни получают особое значение глубина и разнообразие переживаний, в том числе связанных с сексом.

Гороскоп на сегодня, Лев

Львам сегодня будет трудно целиком и полностью посвятить себя карьере. Большую часть сил придется отдать частной жизни. Успех в делах будет напрямую зависеть от умения управлять эмоциями. Может обостриться ваша реакция на события в семье, в интимных отношениях или финансовой сфере. Общение с родителями или соотечественниками в это время способно всколыхнуть в вашей душе целую бурю чувств.

Гороскоп на сегодня, Дева

Для Дев пришло подходящее время для индивидуальных инициатив. Деловитость, активность, психологическая гибкость и повышенная проницательность обеспечит успех в любом начинании. Взаимопонимание с окружающими людьми будет более полным, если между вами возникнет позитивный эмоциональный резонанс. Одним из главных побудительных мотивов ваших поступков может стать обостренная чувственность.

Гороскоп на сегодня, Весы

День подходит для энергичного манипулирования имеющимися в распоряжении Весов материальными средствами. Подходящий момент для денежных и торговых операций. Возможно, представителям этого знака придётся в очередной раз прибегнуть к помощи партнёра или родственника: например, занять у него нужную сумму или использовать его в качестве тайного посредника.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Скорпионами сегодня движут не столько рациональные деловые соображения, сколько инстинктивные потребности. Богатая фантазия и обостренная чувственность могут сделать ваши мечты весьма изощренными и разнообразными. Обстоятельства в этот день идут вам навстречу. Исполнения своих желаний вы можете добиться как прямыми, так и окольными путями. Многие люди - например, друзья - охотно посодействуют вам.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Стрельцам в этот день не помогут искренность и прямота. Сильные и навязчивые тайные желания - например, мечты о богатстве или эротические фантазии - могут стать основной движущей силой ваших начинаний, диктуя вам стратегию и тактику. Возможно, вы будете вынуждены скрывать свои чувства. Не исключено, что вам предстоит выступить в роли разведчика обстановки или исполнителя секретного поручения.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Козероги сегодня добьются очень многого, если дадут чуть больше воли эмоциям и положатся на своё внутреннее чутье. Именно оно подскажет вам, какие дополнительные шансы вы можете использовать в своих интересах, помимо уже имеющихся официальных возможностей. Нетривиальный способ исполнения желаний (например, подсказанный другом) может оказаться более эффективным, чем стандартный путь к достижению цели.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Водолеи сегодня смогут заниматься только тем, к чему внутренне неравнодушны. Возможно, сегодня вы возьмете очередную вершину под влиянием эмоциональной или сексуальной одержимости. Мотивом для ваших свершений также может стать тайная потребность в деньгах. Остерегайтесь людей, которые склонны манипулировать вами в своих целях. Возможно, таким человеком окажется ваш коллега или шеф.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Этот день обещает Рыбам удачу. Благодаря интуиции и проницательности вы сможете держать в поле зрения сразу несколько направлений. Возможны новые достижения в зарубежном бизнесе, в любовных делах, на ниве творчества. Конфронтация с другими людьми - например, с конкурентами - в это время имеет тенденцию смягчаться либо принимать более оригинальную и продуктивную форму.