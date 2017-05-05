Какой сегодня праздник: 5 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Лукин день

Сегодня 5 мая также отмечается Международный день акушерки и День водолаза.

Какой праздник сегодня, 5 мая: Международный день акушерки

5 мая 2017 года отмечается Международный день акушерки. Сегодня чествуют акушеров, фельдшер-акушеров родильных отделений клиник и больниц, родильных домов, перинатальных центров, центров планирования семьи.

Цель праздника служит информирование общественности о важности этой профессии.

Международный день акушерки появился в 1987 году во время проведения конференции Международной конфедерации акушерок в Нидерландах. Официальным праздник он стал в 1992 году.

День водолаза ужшкммт в России

В 2002 году Указом президента России Владимира Путина по многочисленным просьбам водолазных организаций был установлен профессиональный праздник в России – День водолаза. Дата праздника приурочена к созданию самой первой водолазной школы в мире. Это произошло 5 мая 1882 года в Кронштадте по приказу Александра III. В те времена школа считалась весьма престижной, и многие жители Европы почитали за честь учиться в ней. Сейчас преемником Кронштадтской школы является Военно-Морской Инженерный Институт, преобразованный в 1998 году.

Какой церковный праздник сегодня, 5 мая: Лукин день

Христиане 5 мая вспоминают деяния святого Луки, который чтился как апостол от семидесяти, сподвижник святого Павла. Лука – автор одного из Евангелий, первый иконописец, а также покровитель изобразительного искусства и врачей.

В народе существовало поверье, что в Лукин день вся нечисть воспроизводит на свет себе подобных, поэтому если супруги запланировали на этот день зачатие ребенка, то им нужно было посетить лесную поляну и провести там обряд изгнания ведьмы, которая, согласно поверьям, могла "подложить" своего ребенка в утробу будущей матери. Аналогичный обряд проводили и беременные женщины.

Также в этот день крестьяне высаживали лук - название этого овоща созвучно с именем святого Луки.