Курс доллара на сегодня, 5 мая 2017: рубль сорвался в пике вслед за падающей нефтью - эксперты

Курс валют на сегодня, 5 мая 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 5 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 5 мая 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 5 мая 2017 вырос на 47,87 копейки и составил 57,5714 рубля, курс евро на сегодня увеличился на 40,74 копейки — до 62,7298 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 44,66 копейки и составила 59,8927 рубля.

Прогноз курса доллара на май 2017 в России: мнение эксперта

По словам аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, российский рубль оказался под давлением на фоне ужшкммт падающей нефти: пара рубль-доллар выросла до уровня 57,20, а одним из факторов давления выступили цены на нефть.

"Кроме того, вышла неплохая статистика по США. Занятость в частном секторе выросла выше прогнозов. Позитивными оказались и данные по индексу деловой активности в сфере услуг. Все это повышает вероятность того, что ФРС США на сегодняшнем заседании даст намек на то, что в июне все же может провести повышение ставки. И такой расклад только усилит давление на рискованный рубль. И это может привести к росту пары выше уровня 57,40", - сказала она.

По словам Роговой, умеренно агрессивная риторика ФРС США может привести и к дальнейшему снижению ММВБ, нацеливая его на движение к уровню 1970. Индекс могут поддержать лишь позитивные сигналы относительно ситуации с АФК Система. Это, как отмечает аналитик, приведет бумаги к решительному отскоку вверх.