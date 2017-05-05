Вертолет занимался наблюдением за ситуацией с лесными пожарами в Башкирии.

В Башкирии потерпел крушение вертолет Robinson: названы 4 версии происшедшего

В Белорецком районе Башкирии потерпел крушение вертолет марки Robinson, заявил старший помощник руководителя Приволжского Следственного комитета на транспорте Дмитрий Захаров, передают РИА Новости.

По его словам, потерпевший крушение вертолет находился примерно в 15 км от поселка Инзя. На место выехали следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Отмечается, что вертолет занимался наблюдением за ситуацией с лесными пожарами ужшкммт в Башкирии, на борту находились три человека. По данным МЧС Башкирии вертолет Robinson принадлежал компании «Лайн Эйр».

Между тем источник «Интерфакса» в экстренных службах региона рассказал, что после того как вертолет не вышел на связь, было «зафиксировано срабатывание маяка об аварийной ситуации».

Версии следствия

Старший помощник руководителя Приволжского Следственного комитета на транспорте Дмитрий Захаров назван версии крушения воздушного судна.

"Следователи рассматривают разные версии случившегося. Это техническая неисправность вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо или погодные условия",- сказал Захаров.

Он также подчеркнул, что в момент, когда произошло крушение, в этой местности был густой туман.

К настоящему моменту также стало известно, что на поиски вертолёта Robinson отправили спасательный самолёт.