В Сети опубликовано видео подрыва машины ОБСЕ в ЛНР

Автомобиль СММ ОБСЕ подорвался днем 23 апреля в районе села Пришиб, которое с 2014 года контролируется ополчением.

Украинская служба "Радио Свобода" опубликовала видео подрыва машины миссии ОБСЕ на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает Лайф.

На кадрах записи видно, как едут машины ОБСЕ, после чего раздается взрыв, камера смещается в сторону. Отметим, что авто двигались по несогласованному маршруту по просёлочной дороге вблизи села Пришиб под Луганском. Как только автомобили уходят за кадр, изображение размывается. Через пару секунд в кадре появляется густой ужшкммт чёрный дым от подорванного внедорожника ОБСЕ.

ВИДЕО подрыва машины ОБСЕ в ЛНР

Напомним, автомобиль СММ ОБСЕ подорвался днем 23 апреля в районе села Пришиб, которое с 2014 года контролируется ополчением. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое наблюдателей пострадали, им была оказана медицинская помощь. В ЛНР утверждают, что подрыв машины организовали украинские диверсанты.