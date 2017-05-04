"Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 4 мая 2017: онлайн трансляция, где смотреть матч ЛЕ, прогноз (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 5 мая 2017, прогноз на игру, читайте в обзоре TopNews.

4 мая 2017 года на стадионе "Балаидос" испанская "Сельта" принимает английский "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Игра состоится 4 мая 2017 года в 22:05 мск.

"Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 4 мая 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию первого поединка 1/2 финала Лиги Европы "Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 4 мая 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 22:00 мск.

"Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 4 мая 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 4 мая 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры чуть выше оценивают шансы "Манчестер Юнайтед" на успех в этой игре и принимают ставки на победу клуба в среднем ужшкммт с коэффициентом 2,6, на ничью - 3,3, на успех "Сельты" - 2,9.

Футбольный комментатор Константин Генич также дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы "Сельта" — "Манчестер Юнайтед" 4 мая 2017.

"У "Манчестер Юнайтед" чудовищные кадровые проблемы. Очень много травмированных игроков. Постоянно жалуется на это Жозе Моуринью. Думаю, что "Сельта", игравшая смешанным составом в чемпионате и уступившая по всем статьям "Атлетику" из Бильбао, всё равно побаивается этот "Манчестер". Магия имени сильна. Думаю, что "Сельта", возможно, будет делать ставку на выездной матч, где "МЮ" будет действовать более открыто. У "Сельты" есть преимущество в работе с мячом. Не скажу, что её игроки более мастеровитые, но более аккуратные. Во что играет "Манчестер Юнайтед", не всегда готовы понять и болельщики манкунианского клуба. Думаю, что в первом матче никто особенно не будет раскрываться. И Бериццо учитывает, что важно не пропустить на своём поле, хотя "Сельта" это делала регулярно в играх с "Шахтёром", "Краснодаром" и "Генком". "Сельте" важно сыграть на ноль. Да, это трудно, но ставка на это будет сделана. В атаке уже как получится. "МЮ" раскрываться точно не будет. Прогнозирую "низовой" матч. Мой выбор — тотал матча меньше двух голов", - сказал он.

Также об исходе матча высказался бывший игрок "Бирмингема", "Блэкберна", "Лестер Сити" и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж.

"Учитывая ситуацию с травмами, манкунианцы должны понимать всю значимость выездного матча. Из-за правила гола на чужом поле шансы команд решить основную часть задачи уже в первой игре возрастают. Думаю, "МЮ" выложится и постарается забить как можно больше, чтобы в ответном матче перед своими зрителями иметь пространство для манёвра: кого-то поберечь, кого-то оставить в запасе и так далее. Мне кажется, что в Виго "МЮ" будет активен и постарается забить 2-3 мяча", - уверен он.

"Сельта" - "Манчестер Юнайтед" 4 мая 2017: перед матчем

"Сельта" в предыдущих матчах плей-офф Лиги Европы прошла донецкий "Шахтер" (0:1 и 2:0 ДВ), российский "Краснодар" (2:1 и 2:0), а также бельгийский "Генк" (3:2 и 1:1).

"Сельта" - "Краснодар" 2:1 ВИДЕО голов

"Манчестер Юнайтед" оставил за бортом "Сент-Этьен" (0:1 и 1:1), "Ростов" (1:1 и 1:0) и "Андерлехт" (1:1 и 2:1).

"Манчестер Юнайтед" - "Ростов" 1:1 ВИДЕО голов

Главный тренер "Сельты" Эдуардо Бериццо заявил, что в матче с "МЮ" его подопечные должны быть собой и играть всем сердцем.

"Всем нам нужно собраться и верить, что мы способны добиться того результата, о котором мечтаем. Чтобы воплотить мечту в реальность, всем нам нужно настроиться на матч должным образом и выложиться на 100%. Тогда будет шанс одолеть действительно великую команду. Очень надеюсь, что завтра будет особенный вечер. "МЮ" — один из ведущих клубов в мире. И единственный способ его победить — придерживаться нашего стиля и играть всем сердцем. Мы должны быть собой. Мои игроки очень быстро возмужали, и завтра они будут уверены в своих силах. Это именно тот матч, который хотели увидеть болельщики "Сельты"", - сказал он.